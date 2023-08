Nach dem Serienende von "The Blacklist" nach zehn Staffeln fragen sich so manche Fans nun, was sie nun mit der vielen Freizeit anfangen sollen. Am liebsten noch mehr Raymond Reddington & Co. schauen. Da das leider nicht geht, präsentieren wir euch zum Trost 6 Serien, die "The Blacklist"-Fans begeistern und genauso in den Bann ziehen werden.