"The Blacklist": Das machen die 7 Stars nach dem Serienende

Nach dem Ende von "The Blacklist" sieht man den Schauspieler von Harry Cooper in der Hauptrolle im Liebesfilm "Love Extreme". Auch im Neo-Noir-Krimi-Thriller "L.A. 4ORCE" wird er die Hauptrolle übernehmen. Der Film spielt im Los Angeles des Jahres 2025 inmitten einer historischen Verbrechenswelle. Zwei erfahrene Detectives der Mordkommission von Los Angeles kommen einer Bande von Waffenhändlern auf die Spur, die für einen Fünffachmord verantwortlich ist, der das ganze Land in Atem hält.

Eine weitere größere Rolle übernimmt Harry Lennix in dem Baseball-Drama "Winter Ball". Abgesehen davon spielt er in der Netflix-Serie "Army of the Dead: Lost Vegas" mit, einer Prequel-Serie zu Zack Snyders Zombie-Horror "Army of the Dead".

Zu allen Produktionen gibt es bisher noch kein Startdatum.