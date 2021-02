"The Killer": Fassbender ersetzt in Finchers Netflix-Film Brad Pitt

David Fincher ist kein Mann der schnellen Entschlüsse und bereitet seine Film-Pläne oft Jahrzehnte lang vor, ehe er dann tatsächlich Ernst macht.

Graphic Novel wird zum Film

Für die Adaption einer französischen Graphic Novel von Autor Alexis Nolent aka. Matz und Zeichner Luc Jacamon unter dem Titel "The Killer" kursierten bereits seit 2007 Gerüchte, die Fincher mit dem Projekt bei Paramount in Verbindung brachten. Inzwischen hat sich Netflix die Rechte an dem Werk gesichert und es geht allem Anschein nach tatsächlich voran.

Zunächst war Brad Pitt für die Hauptrolle im Gespräch, doch daraus dürfte nichts werden. Stattdessen hat Michael Fassbender den Part erhalten und soll einen Auftragsmörder spielen, der plötzlich ein Gewissen entwickelt und unter seinen Taten leidet, obwohl immer neue Mord-Aufträge von ihm verlangt werden.