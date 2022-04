"The Blacklist": Diese Figur kehrt in Staffel 9 zurück

Gastauftritt von Mozhan Marnó alias Samar Navabi

Wie "eonline.com" berichtet, wird die ehemalige Mossad-Agentin Samar Navabi (Mozhan Marnò) für eine Folge zurückkehren. Das ist zwar nicht jene Art von Comeback, die sich Fans wünschen, aber wir nehmen, was wir kriegen können. Fünf Staffeln lang, nämlich von Season Zwei bis Sechs, gehörte Navabi zu den Hauptfiguren der Serie. Seitdem ist sie auf der Flucht und somit im wahrsten Sinne des Wortes von der Bildfläche verschwunden. Man darf also gespannt sein, was sich in der Zwischenzeit bei der Ex-Agentin getan hat ...

Navabis Rückkehr wird in der 19. Episode der neunten Staffel mit dem Titel "The Bear Mask" stattfinden, die bereits am 6. Mai in den USA ausgestrahlt wird. Seit ihrem Ausstieg aus "The Blacklist" war Marnó in zahlreichen erfolgreichen Serien zu sehen, darunter "Pam & Tommy" (Disney+) und "Maid" (Netflix).



