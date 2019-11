"The Courier": Olga Kurylenko vs. Gary Oldman als Bösewicht

Just the Courier

Olga Kurylenko ("James Bond 007 – Ein Quantum Trost") spielt eine geheimnisvolle Motorrad-Botin. Als sie entdeckt, dass es sich bei dem von ihr gelieferten Paket um eine Gasbombe handelt, rettet sie dem Zeugen das Leben. Nun sind allerdings die Schergen von Oldman ebenso hinter ihr her wie die britische Polizei und das FBI.

Was folgt ist eine atemberaubende Verfolgungsjagd durch London. Denn mit der mysteriösen Motorrad-Kurierin ist nicht zu spaßen. Da sich der Film in Echtzeit abspielt, wird das Tempo zusätzlich erhöht!

Es scheint als habe Oldman hier wieder den richtigen Riecher gehabt. Zumindest der Trailer lässt auf Action-Kultpotenzial schließen.

Noch kein Starttermin in den heimischen Kinos

Wann der Film hierzulande in den Kinos zu sehen sein wird, ist bisher nicht bekannt. In den USA startet der Film bereits am 22. November (Lionsgate), in Großbritannien am 20. Dezember 2019 (Signature Entertainment). Produziert wurde "The Courier" von Signature Films in Kooperation mit Rollercoaster Angel Productions.

Zum Schluss noch das Kinoposter und einige Szenen aus dem Film: