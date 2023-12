Sieben Jahre lang hat "The Crown" damit schockiert und unterhalten, wie sie die Geschichte des britischen Königshauses samt ihren Skandalen, Höhepunkten und persönlichen Dramen nacherzählt hat. Auch wenn die Netflix-Serie sich immer wieder kreative Freiheiten genommen und bestimmte Ereignisse für dramaturgische Zwecke etwas anders dargestellt hat, so erzählt das Drama im Großen und Ganzen doch eine wahre Geschichte – und das all die Jahre hindurch packend, eindringlich und auf höchstem Produktionsniveau.

Dabei umfasst jede Staffel einen bestimmten Zeitraum und stellt dabei verschiedene Weltereignisse in den Fokus. Wir fassen euch den zeitlichen Ablauf der sechs Staffeln in einem Überblick zusammen. Soll da noch wer sagen, dass TV nicht bilden würde!