„The Devil All The Time“: Trailer zum dunklen Netflix-Thriller mit Tom Holland und Robert Pattinson

Netflix hat offensichtlich weder Kosten noch Mühen gescheut, um nach dem Roman „Das Handwerk des Teufels” von Autor Donald Ray Pollock einen starbesetzten Thriller mit reichlich Noir-Elementen zu produzieren. Der aktuelle "Spider-Man"-Darsteller Tom Holland verkörpert den Sohn eines Kriegsveteranen und ist verzweifelt darum bemüht, seine Familie vor bösen Mächten zu schützen. Angesiedelt ist die Story im waldreichen ländlichen Ohio und spielt zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Vietnamkrieg.

Unter Regisseur Antonio Campos ("The Sinner") versammelt sich ein hochkarätiger Cast - die Namen lesen sich wie ein Who is Who des zeitgenössischen Hollywoods: Robert Pattinson spielt einen zwielichtigen Priester, Jason Clarke und Riley Keough werden als Pärchen in Erscheinung treten, dem man besser nicht trauen sollte; ebenfalls mit dabei sind Bill Skarsgård (Clown Pennywise aus der neuen "Es"-Verfilmung) sowie Mia Wasikowska.("Alice im Wunderland").

Gerade in diesem durch Corona eingeschränkten Kinojahr kann „The Devil All The Time“ bereits jetzt als vielversprechender Oscar-Anwärter gehandelt werden.

Der erste TRAILER macht auf jeden Fall Lust darauf.

„The Devil All The Time“ wird ab 16. September 2020 auf Netflix verfügbar sein.