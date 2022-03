Am 28. März – viel später als üblich – findet heuer die Oscar Verleihung statt. Jessica Chastain ist als beste Hauptdarstellerin nominiert, muss sich aber mit einer Außenseiterinnenrolle zufrieden geben. Zu stark sind die Konkurrentinnen Nicole Kidman ("Being the Ricardos"), Kristen Stewart ("Spencer") und Penelope Cruz ("Parallele Mütter"). Dass Olivia Coleman für "Frau im Dunkeln" erneut gewinnt, ist ebenso unwahrscheinlich.

Chastain ist für das Biopic "The Eyes of Tammy Faye" nominiert. Pünktlich zur Oscar-Nacht stellt Disney+ den glitzer-glamourös-funkelnden, aber zugleich auch sehr erdigen und berührenden Film seinen AbonentInnen ab dem 23. März zur Verfügung. Man will sich ja schließlich gut vorbereiten, bevor's ein paar Tage später ernst wird.

Hier ist der Trailer: