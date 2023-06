Ein weiterer Batman erwartet uns

Unser Flash unternimmt noch eine letzte Zeitreise, um alles wieder in die richtigen Bahnen zu lenken und tritt seiner Mutter gegenüber. Dabei verändert er jedoch ein winziges Detail des früheren Ablaufs, indem er die Tomatendose auf ein anderes Regal stellt, um seinem des Mordes angeklagten Vater endlich ein Alibi durch das Überwachungsvideo des Supermarktes zu verschaffen.

Danach kehrt er in seine Gegenwart zurückkehren – zumindest nimmt er das an. Sein Vater wird dank des neuen Videos für unschuldig befunden und freigesprochen. Vor dem Gericht trifft Barry dann seinen alten Freund Bruce Wayne, doch der sieht plötzlich nicht mehr wie Ben Affleck aus, sondern hat sich in George Clooney verwandelt. Einmal mehr ist Barry somit in einer alternativen Zeitlinie gelandet (und der Film trägt noch einmal der Batman-Filmgeschichte Rechnung).

Barry befindet sich also erneut in einer alternativen Realität, die aber nicht so sehr von der vorhergehenden abweicht. Spielerisch geht auf diese Situation dann auch die Post-Credit-Szene ein, in der ein stark betrunkener Aquaman auftaucht, der aber in allen Welten immer derselbe geblieben ist, wie ihm The Flash versichert.