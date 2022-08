"The Flash": Superhelden-Serie endet nach neunter Staffel

The CW zieht "The Flash" den Stecker. Wie unter anderem "Entertainment Tonight" berichtet, beendet der Sender die Superhelden-Serie mit der kommenden neunten Staffel. Im Mai hatte The CW erst eine Verlängerung um eine weitere Season bekannt gegeben.

Nicht genug, dass die Serie um den blitzschnellen Barry Allen (Grant Gustin, 32) nach neun Runden abrupt endet. Die Finale Staffel ist auch noch deutlich kürzer als die Ausgaben zuvor. Die neunte Staffel wird nur 13 Episoden umfassen. Zum Vergleich: Die ersten vier Seasons waren je 23 Folgen stark. Danach wurde es tendenziell kürzer. Staffel sieben dauerte etwa nur 18 Ausgaben lang. In der bisher letzten Runde waren es dann aber wieder 20.