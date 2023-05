Vor Channing Tatum mit seinem magischen Hüftschwung in "Magic Mike" (und dessen Fortsetzungen) gab es 1997 Robert Carlyle und Tom Wilkinson in "Ganz oder gar nicht". Die hatten zwar die sexy Moves nicht ganz so drauf und der Six Pack war eher in der Bierkiste als am Oberkörper zu finden, dafür aber begeisterten die beiden mitsamt Cast mit viel Humor, Selbstironie und Mut, in Sachen "männliches Empowerment" einen neuen Weg zu beschreiten.

Erzählt wird die Story von sechs arbeitslosen Stahlarbeitern, die genug davon haben, ihr Leben an sich vorbeiziehen zu lassen. Sie beschließen, eine Strip-Truppe zu gründen, ganz im Stil der legendären Chippendales. Wie aber die großen Vorbilder übertrumpfen? Klar: Es müssen auch die letzten Hüllen fallen ... Intelligente Gags, leise Sozialkritik sowie Tanz-Szenen mit Kult-Charakter!