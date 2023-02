Apropos: Die Anfänge der berühmtesten Männer-Strip-Gruppe der Welt ist geprägt von Gier, Sex, Intrigen – und Mord. Von tiefen menschlichen Gründen erzählt diese True-Crime-Serie, die in den späten 1970ern angesiedelt ist.

Im Fokus steht der indische Einwanderer Somen Banerjee (Kumail Nanjiani), der in den USA groß durchstarten möchte. Das gelingt ihm schließlich mit einem Strip-Club, der sich ausschließlich an Frauen richtet, womit er eine Marktlücke in den 70ern schließt. Bald aber kommt es zum eskalierenden Disput mit dem selbstherrlichen Choreographen Nick De Noia (Murry Bartlett). Banerjee ist nicht bereit, sich die Lorbeeren wegnaschen zu lassen ...

"Welcome to Chippendales" ist nicht nur in eine unterhaltsame Zeitreise, sondern erzählt auch von Unterdrückung, Diskriminierung, dem American Dream und die alles umfassende Suche eines Mannes nach Anerkennung. Entlarvend, nachhallend – und sexy, auch wenn der Fokus eindeutig auf seelischer anstatt körperlicher Nacktheit liegt.

