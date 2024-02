"The History of Sound": Paul Mescal & Josh O'Connor in love

Er ist aktuell in der emotionalen queeren Romanverfilmung "All of Us Strangers" an der Seite von Andrew Scott zu sehen und verzaubert dort nicht nur den traurigen Helden, sondern auch das Publikum: Paul Mescal gehört zu den derzeit heißesten (im doppelten Sinne?!) Aktien Hollywoods und ist immer dann am besten, wenn er in seinen Rollen sein Herz offen-verletzlich vor sich her trägt, tief in seine Seele (und seine Rehaugen) blicken lässt und mit nur einem einzigen Blick, nur einer winzigen Geste alle Tastaturen am Gefühls-Klavier anschlägt.

Josh O'Connor wiederum eroberte das Herz des Mainstream-Publikums als junger, naiv-optimistischer Prinz Charles in "The Crown", der eine gewisse Diana Spencer heiratet, obwohl seine Liebe doch jemand anderem gehört. Der queeren Community war der Brite aber schon zuvor bekannt – nämlich aus dem Drama "God's Own Country", in dem er den schwulen Schafzüchter Johnny Saxby spielt, dessen Sehnsucht so weitläufig und einsam ist wie die Landschaft, die ihn umgibt.