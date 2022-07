"The Idol"-Trailer: The Weeknd als mysteriöser Sektenführer

Darum geht's in "The Idol"

Viel ist zur Handlung der Serie derzeit noch nicht bekannt. Im Mittelpunkt steht ein Selbsthilfe-Guru (The Weeknd in seiner ersten Serienrolle), der gleichzeitig auch der Anführer eines modernen Kults ist und eine sehr komplizierte Beziehung mit einem aufstrebenden Pop-Star (Depp) eingeht.

Als ZuschauerInnen werden wir wohl am ausufernden Party- und Liebesleben von Promis teilhaben, was zwar nicht ganz so neu ist, aufgrund der Einbeziehung des Sekten-Elements aber frischen Wind bekommen könnte. Generell erinnert der Teaser-Trailer an "The Deuce" mit Maggie Gyllenhaal und James Franco, in dem wir hinter die dreckigen (und historischen) Kulisse der Porno-Industrie blickten, nur ist die Story von "The Idol" im Musik-Biz angesiedelt.

Dank Levinson wird die Serie in Punkto überraschenden Wendungen, ungewöhnlichen Kameraeinstellungen, Style der Figuren und vielen WTF-Momenten aber sicherlich auch "Euphoria"-Vibes aufkommen lassen.

Wann "The Idol" startet, hat HBO noch nicht verlautbart. Wir halten euch auf dem Laufenden.