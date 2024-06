Eigentlich ist der Horrorfilm "The Invitation - Bis dass der Tod uns scheidet" schon aus dem Jahr 2022 und wurde gar nicht für Netflix produziert, doch genau dort startet er nun voll durch und liegt derzeit auf Platz 3 unter den Top-10-Filmen in Österreich.

Kein Wunder: Immerhin steht mit Nathalie Emmanuel eine Darstellerin im Mittelpunkt, die wirklich angesagt ist. Ihren Durchbruch schaffte sie als Missandei in "Game of Thrones", spielt inzwischen in der "Fast & Furious"-Reihe mit und übernahm eine Hauptrolle in Francis Ford Coppolas Megaprojekt "Megalopolis".

Als echtes Meisterwerk wird "The Invitation" von Drehbuchautorin und Regisseurin Jessica M. Thompson zwar nicht in die Filmgeschichte eingehen, der Film bietet aber zumindest eine wendungsreiche Vampirstory. Da sich die Handlung vor allem in den letzten Minuten geradezu überschlägt, wollen wir euch nun das Ende erklären.