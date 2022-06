"The Invitation"-Trailer: "GoT"-Star mit Vampiren verwandt

In Filmen und Serien kommt es ja öfter vor, dass plötzlich lang verschollene Verwandte auftauchen, man erfährt, dass man adoptiert ist oder der bisher versteckte böse Zwillingsbruder das eigene Liebesglück vereitelt (we are looking at you, "365 Days: Dieser Tag"!). Nichts Besonderes also, im Gegenteil: Wenn im Laufe der Geschichte der Familienstammbaum keine überraschenden Extra-Zweige entwickelt, sind wir fast schon enttäuscht.

Wenn man allerdings draufkommt, dass man mit Vampiren verwandt ist und besagter Stammbaum ein blutig-gruseliges Nachtgewächs ist, ist das dann doch erwähnenswert und nicht alltäglich – nicht einmal in der Film- und Serienlandschaft. "Game of Thrones"- und "Fast & Furious"-Star Nathalie Emmanuel kann im neuen Horror-Streifen "The Invitation" ein schaurig-schönes Lied davon singen.

Hier könnt ihr den Trailer dazu ansehen: