"The Mandalorian": Sensationelles Cameo im Finale und offene Fragen für Staffel 3

Was hat Moff Gideon vor und was plant das Imperium mit Grogus Blut?

Schließlich stellt sich auch noch die Frage nach den düsteren Plänen des Imperiums. Moff Gideon scheint nicht nur sehr gut informiert zu sein, sondern auch einen größeren Plan zu verfolgen. Er ist kein Sith-Lord, sondern lediglich ein hochrangiger Anführer des Imperiums. In dieser Staffel haben wir gesehen, dass sich die Reste des Imperiums wieder konsolidieren und sammeln.

Steht also hinter Moff Gideon noch ein größerer Anführer – vielleicht sogar ein Sith-Lord? Und wozu braucht er das Blut von Grogu? Es ist naheliegend, dass er damit eine ganze Armee von Sith-Kriegern erschaffen will. Allerdings ist von einer derartigen Armee in der Sequel-Trilogie nie die Rede. Moff Gideon erwähnt jedoch, dass Grogus Blut "Ordnung in die ganze Galaxis" bringen kann. Daher sehen viele Fans die Theorie bestätigt, dass Grogus Blut dazu benutzt wird, um Supreme Leader Snoke zu klonen. Auch die Ausdrucksweise von Moff Gideon – "bring back order to the galaxy" – könnte ein Hinweis auf die Entstehung der "First Order" sein, der Nachfolgeorganisation des Imperiums.

Diese Geschichte des Wiedererstarkens der dunklen Seite der Macht wird wohl auch weiterhin eine wesentliche Rolle in "The Mandalorian" spielen.

"The Mandalorian" ist bei Disney+ zu sehen.