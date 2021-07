Chancen für Regé-Jean Page und Oprah Winfrey

Aus dem flippigen Kostümdrama "Bridgerton" kann auch Regé-Jean Page als bester Hauptdarsteller einen Preis gewinnen.

"Pose" über die alternative Ballroom-Kultur in New York erhielt Nominierungen für Billy Porter und MJ Rodriguez in den Hauptrollen. MJ Rodriguez schreibt damit übrigens Geschichte, als erste Transfrau die je in einer Hauptkategorie nominiert wurde.

Die weiteren Dramaserien-Nominierungen gehen an "The Boys", "The Handmaid's Tale", "Lovecraft Country" und "This Is Us".

Oprah Winfrey hat dank ihrem skandalösen Interview mit Meghan und Harry auch die Chance auf einen Emmy in der Kategorie "Herausragende Moderation". Ihre Mitstreiter sind Stanley Tucci, David Letterman, Vice und W. Kamau Bell.

In den Comedy-Kategorien gelten die Fußball-Serie "Ted Lasso" und ihr Hauptdarsteller Jason Sudeikis als Top-Favoriten auf den Emmy. Insgesamt erhielt die Comedy über einen US-amerikanischen Trainer, der ein britisches Fußballteam umkrempelt, 20 Nominierungen - ein weiterer Beleg dafür, dass in diesem Jahr besonders viele Stoffe honoriert wurden, die in England spielen.