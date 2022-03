Star-Gast Christopher Lloyd

Laut "The Hollywood Reporter" dürfen wir uns in der dritten Staffel nun auch auf den "Zurück in die Zukunft"-Star Christopher Lloyd freuen. Allerdings wissen wir noch nicht, welche Rolle in der "Star Wars"-Welt für ihn vorgesehen ist. Zuletzt haben wir den 83-Jährigen in der Action-Komödie "Nobody" als kampfstarken Film-Vater Bob Odenkirks im Kino gesehen.

Die Dreharbeiten zu "The Mandalorian"-Staffel 3 sind bereits im Gange und wir können wohl gegen Ende 2022 mit dem Start rechnen. Zunächst wird aber mit der Serie "Obi-Wan Kenobi" ab 25. Mai ein neues "Star Wars"-Kapitel bei Disney+ aufgeschlagen.