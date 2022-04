Der Angriff der Wikinger

Als Amleth und seine Wikinger-Kollegen ein Dorf überfallen, dabei ihre Menschlichkeit hinter sich lassen und zu nach Rachsucht und Blutdurst gierenden Bestien werden, erinnert das in seiner Rohheit an "Apocalpyse Now" – auch deshalb, weil sich Eggers entschloss, die Szene als einzelne Einstellung, also ohne Schnitt, zu drehen.

Hier wird der Film endgültig zur verstörenden Horror-Orgie, die einen mit voller Wucht mitten in der Magengegend trifft.