"The Northman": Die wahre Geschichte hinter dem Wikinger-Epos

Regisseur Robert Eggers hatte bereits mit "Der Leuchtturm" bewiesen, dass er ein Meister der rohen psychologischen Gewalt ist, die den Puls der ZuschauerInnen höher schlagen und von Beginn an eine schaurig-angespannte Atmosphäre entstehen lässt. Im WikingerInnen-Epos "The Northman", das am 21. April im Kino startet, setzt er zwar weniger auf subtile als vielmehr archaisch-blutgetränkte und visuell wuchtige Gewalt (sowie ein viel größeres Budget), die Reise in die menschlichen Seelenabgründe ist deshalb aber nicht weniger eindringlich und nachhallend.

"The Northman" ist ein opulentes Schlachtengemälde genauso wie eine kantige Traumabewältigung, die mit konsequenter Unnachgiebigkeit die Düsternis des Menschseins auslotet, zuweilen beinahe poetisch die bluttriefenden roten Zeilen in den WikingerInnen-Himmel schreibt und vollends im damaligen Weltbild des magischen Realismus aufgeht.