Interessante Verbindung zwischen Irene und Lorraine

Am Ende von "The Nun 2" wird auch ein interessantes Verwandtschaftsverhältnis aufgedeckt. Schwester Irene ist nämlich eine Nachkommin der Heiligen Lucia und kann besondere Kräfte entwickeln, die der Dämonennonne zum Verhängnis werden. Irene steht somit auch zu einer wichtigen Person aus der "Conjuring"-Welt in Beziehung, denn Lorraine Warren kann sich dieser Verwandtschaft ebenso rühmen.

Dass die beiden Darstellerinnen Taissa und Vera Farmiga in Wirklichkeit Schwestern sind, macht die Sache für uns als Zuschauer:innen dann natürlich gleich noch eine Spur glaubwürdiger. Da die Ereignisse von "The Nun" aber rund 20 Jahre vor denen in "Conjuring" angesiedelt sind, kann man nun spekulieren, ab wann wohl Lorraine ins Spiel kommt und ob dann vielleicht in "Conjuring 4" auf diese Verwandtschaft angespielt wird.