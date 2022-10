"Conjuring 4" wurde bestätigt: Die Horror-Franchise geht weiter

Das Ehepaar Warren muss sich auf neuen übersinnlichen Schrecken einrichten, denn nun ist es offiziell: Die von "Saw"-Macher James Wan 2013 mit dem Film "The Conjuring – Die Heimsuchung" ins Leben gerufene Horror-Reihe wird laut "The Hollywood Reporter" fortgesetzt.

Im bisher letzten Teil "Conjuring 3 – Im Bann des Teufels" von 2021 bekamen es die Dämonen-JägerInnen Ed und Lorraine Warren (Patrick Wilson und Vera Farmiga) mit einem besonders perfiden Fall zu tun, der sogar zu einem Aufsehen erregenden Gerichtsprozess führte.