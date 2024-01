Wer spielt Barabbas?

Wie der Sender am 24. Jänner in einer Pressemitteilung bekannt gab, können Internet-User Vorschläge für die Rolle des Verbrechers Barabbas machen, die 2022 von Martin Semmelrogge (68) gespielt wurde. Bis zum 31. Januar können Interessierte auf der Instagramseite von RTL in den Kommentaren ihre Wunschkandidaten hinterlassen. Die ersten Vorschläge reichten von "GZSZ"-Star Wolfgang Bahro (63) bis "Der Lehrer"-Hendrik Duryn (56). Unter den Teilnehmern wird eine exklusive Backstage-Tour verlost.

Vor zwei Jahren fand "Die Passion - Die größte Geschichte aller Zeiten" in Essen statt, heuer wechselt RTL in die documenta Stadt Kassel. In Nordhessen soll das Musik-Live-Event wieder die letzten Tage im Leben von Jesus von Nazareth inszenieren und mit Popsongs in die Moderne transportiert werden. Eine Personalie steht schon fest: Die Rolle des Erzählers übernimmt statt Moderator Thomas Gottschalk (73) dieses Mal Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jaenicke (63). Wer Jesus spielt, ist indes noch nicht bekannt. 2022 war es der erste "DSDS"-Sieger und Musicaldarsteller Alexander Klaws (40).

Gesucht werden auch noch Teilnehmer für die Prozession. Dabei soll ein großes Leuchtkreuz durch die Kasseler Innenstadt getragen werden. Benötigt werden rund 100 Menschen, die das Kreuz tragen und zu einem kurzen Interview bereit sind, sowie gut 700 Menschen, die bei der Prozession mitlaufen. Anmelden können sich Interessierte unter prozession.diepassion.de.