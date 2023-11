"Die Passion": RTL bringt Oster-Spektakel zurück

"Die Passion" 2024: Hannes Jaenicke als Erzähler

RTL hat bisher nur eine Personalie für "Die Passion" 2024 bekannt gegeben. Hannes Jaenicke (63) übernimmt den Part des Erzählers. Bei der ersten "Passion" hatte diese Rolle noch Moderator Thomas Gottschalk (73) inne.

"In Zeiten zunehmender Geschichts-Amnesie, Bildungsferne und der Tatsache, dass an Festen wie Weihnachten und Ostern heute eine starke Geschenkekultur zu überwiegen scheint, finde ich es wichtig, gelegentlich an die Fundamente unserer christlich-jüdischen Geschichte zu erinnern", zitiert RTL Hannes Jaenicke. "Deshalb finde ich die Idee, die Passionsgeschichte live und zeitgemäß aufzuführen, hervorragend", so der Schauspieler und Umweltaktivist.

Ob Alexander Klaws (40) wie 2022 die Rolle des Jesus verkörpern wird, ist noch nicht bekannt. Neben dem "DSDS"-Gewinner und Gottschalk waren Darsteller wie Henning Baum (51) oder Mark Keller (58) mit von der Partei, dazu RTL-nahe Promis wie "GZSZ"-Star Wolfgang Bahro (63).