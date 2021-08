Bloom als Harrys Nachbar

Dass sich der Brite Bloom mit dieser Rolle über keinen Royal lustig machen möchte, hat er bereits im Vorfeld durch ein Interview mit "The Hollywood Reporter" klargestellt.

Dort meinte er gleich nach Bekanntgabe seines Mitwirkens an der Serie: "Als ich das Angebot erhielt, fragte ich mich selbst zuerst: 'Wie fühlt sich das für dich an?' Ich bin schließlich ein britischer Junge, der sehr stolz auf seine Wurzeln ist, und ich habe die Königs-Familie immer als Teil meines kulturellen Erbes verstanden. Außerdem bin ich keiner, der sich über irgendwen auf billige Weise lustig macht. Aber das hier war alles so clever und witzig geschrieben und man merkt, dass den Machern das wirklich am Herzen liegt. Noch dazu stammt die Animation von einigen Jungs, die auch hinter 'Family Guy' stecken. Wie konnte ich das also ablehnen?"

Außerdem fügte Bloom hinzu: "Ich muss das Harry gegenüber erwähnen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe." Allzu schwer dürfte die Kontaktaufnahme für ihn nicht gewesen sein, da Bloom in Santa Barbara praktisch Harrys und Meghans Nachbar geworden ist.