Der Reporter von "Deadline" wies darauf hin, dass "The Promised Land" die Oscar-Kriterien nicht erfülle und somit keine Möglichkeit haben wird, einen Oscar als "Bester Film" zu bekommen – und das, auch wenn er aus künstlerischer Sicht diesen Titel wohl verdient hätte. Nikolaj Arcel begründete den dänischen und damit größtenteils weißen Cast damit, dass der Film in den 1750ern spielt – einer Zeit, in der es nur eine Handvoll BIPoC in Dänemark gab. Aufgrund historischer Genauigkeit sei man bei dem größtenteils weißen Cast geblieben und hätte sich nicht den Oscar-Regeln angepasst.

Die ganze Diskussion wirft natürlich die Frage auf, inwiefern sich Filmemacher:innen in Zukunft solchen Problemen und Vorgaben stellen müssen, also einen Film im Cast anpassen müssen, um überhaupt für einen Oscar in Betracht gezogen zu werden.