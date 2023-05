"The Rookie": Die wahre Geschichte der Polizisten-Serie

Wie wurde "The Rookie" zu einer Serie?

Bill Norcross hatte in Los Angeles nur zwei Freunde, als er in die kalifornische Stadt zog. Einem von ihnen, Jon Steinberg, erzählte der Polizist immer wieder Anekdoten von seiner Arbeit. Passenderweise war Jon Steinberg in der Entertainment-Industrie tätig und brachte den entscheidenden Anstoß für "The Rookie". Sowohl er als auch William Norcross sind an der ABC-Serie als Produzenten beteiligt.

Der "Rookie" besucht immer wieder das Set, quatscht dort mit Nathan Fillion und schaut auch im Writer's Room vorbei. In der ersten Staffel hat der Polizist sogar einen Auftritt in "The Rookie", eine Karriere im Filmbusiness strebt er aber nicht an.