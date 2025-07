"The Running Man"-Trailer: Wer läuft nun statt Arnie?

1987 hat noch Arnold Schwarzenegger die Beine in die Hand genommen, um in dieser Menschenjagd nach einem Roman von Stephen King seine Verfolger abzuschütteln und sich einen Riesengewinn zu sichern. 2025 präsentiert Regisseur Edgar Wright eine neue Version dieser Dystopie. Dass es sehr actionreich wird, zeigt bereits der Trailer zu "The Running Man" deutlich:

Worum geht es in "The Running Man"? In einer nahen Zukunft, ist The Running Man die meistgesehene Show im Fernsehen. Ein tödlicher Wettbewerb, in dem die Mitspieler, die man Runner nennt, 30 Tage lang überleben müssen, während sie von Profikillern gejagt werden. Dabei wird jede ihrer Bewegungen einem blutrünstigen Publikum live übertragen. Jeder Tag, den sie durchhalten, wird mit mehr Geld belohnt. Ben Richards (Glen Powell) stammt aus der Arbeiterklasse und versucht verzweifelt, seine kranke Tochter zu retten. Daher lässt er sich von Dan Killian (Josh Brolin), dem charmanten, aber rücksichtslosen Produzenten der Show, als letzte Hoffnung überreden, bei dem Spiel mitzumachen. Bens Trotz, Instinkte und Mut machen ihn bald unerwartet zum Fan-Favoriten – und zu einer Bedrohung für das gesamte System. Während die Einschaltquoten durch die Decke gehen, steigt auch die Gefahr und Ben muss nicht nur die Jäger überlisten, sondern auch eine ganze Nation, die süchtig danach ist, ihn scheitern zu sehen.

Wann ist "The Running Man" zu sehen? "The Running Man" startet am 6. November 2025 in unseren Kinos.