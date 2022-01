Pünktlich zum Valentinstag veröffentlicht Apple TV+ die Verfilmung des Bestellers "The Sky is everywhere" (deutscher Titel: "Über mir der Himmel") von Jandy Nelson. Neben zahlreichen vielsprechenden NewcomerInnen wird auch "How I Met Your Mother"-Star Jason Segel in der Apfel-Eigenproduktion zu sehen sein.

Hier ist der offizielle Trailer: