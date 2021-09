Am 21. September erschien der erste Trailer zu "The Tragedy of Macbeth". Der knapp einminütige Clip gibt einen atmosphärischen Einblick in die schwarz-weiße Leinwandadaption des Shakespeare Theaterstücks. Man sieht Denzel Washington als Macbeth durch die Einöde stapfen, Frances McDormand als Lady Macbeth bedrückt aus dem Fenster schauen und Brendan Gleeson als selbstbewussten König Duncan. In den Nebenrollen sind Harry Melling als Malcolm und Kathryn Hunter als Hexe zu sehen.