Halle Berry und Mark Wahlberg in "The Union"

Wenn Halle Berry einen nichtsahnenden Mark Wahlberg als Agenten rekrutiert, ist Action angesagt – noch dazu stehen die beiden Figuren in einem besonderen Verhältnis zueinander, da Mike McKenna einst in Roxanne Hall verliebt war. Was dann folgt, ist ein bleihaltige Komödie aus dem Agentenmilieu, die das Genre bestimmt nicht neu erfindet, aber durchaus unterhaltsam ist. Doch wie endet das Verwirrspiel und gibt es in der Geheimorganisation "The Union" tatsächlich einen Verräter? Wir wollen das Filmfinale noch einmal Revue passieren lassen und euch das Ende erklären.

Ein Maulwurf wird enttarnt Mike und Roxanne haben eine schwere Niederlage hinnehmen müssen, da die Zentrale der Organisation komplett in Trümmer gelegt wurde und auch viele Todesopfer unter den Mitarbeitern zu beklagen sind. Danach verfolgen sie eine heiße Spur und können die Kriminelle Juliet Quinn (Jessica De Gouw) aufspüren. Als sie bei ihr sind, steht plötzlich Union-Agent Nick Faraday (Mike Colter) vor der Tür, den man eigentlich nach dem Bombendesaster für tot gehalten hatte. Zu allem Überfluss ist er auch Roxannes Ex-Mann, worauf Mike sauer reagiert. Nick versucht die beiden nun davon zu überzeugen, dass es einen Maulwurf gibt und sie die sensiblen Daten direkt an den CIA weiterleiten sollen. Darum macht er sich für den folgenden Tag einen Treffpunkt auf einer Brücke aus. Dort erscheint er aber nicht und erklärt Roxanne in einem Telefonat, dass er selber der Verräter ist und nun die Liste der Geheimdienstmitarbeiter:innen an den Meistbietenden verkaufen möchte. Er handelt aus reiner Geldgier und verspürt seit seiner Scheidung von Roxanne keinerlei Loyalität mehr gegenüber der Union.

Hetzjagd durch Istrien Doch Roxanne hat vorgesorgt und dem Ex einen Peilsender untergeschoben. So wissen sie, dass er sich nun auf der Halbinsel Istrien befindet und brechen nun dorthin auf, obwohl sie eigentlich von der CIA gesucht werden, da alle Union-Agenten offiziell als Verräter gelten. Roxanne und Mike können den geplanten Deal verhindern, doch Mike entkommt mit dem Koffer. Die ebenfalls anwesende Juliet schlägt sich nun auf Roxannes Seite. Es folgt eine wilde Verfolgungsjagd quer durch Istrien und zuletzt ist Nick in die Enge getrieben. Er denkt jedoch nicht ans Aufgeben, sondern richtet seine Waffe auf Roxanne, die nun ihrerseits schießt und den Ex tötet. Der Koffer ist sichergestellt, die Mission erfolgreich beendet und The Union rehabilitiert.

Ganz zuletzt erscheint Mike auf der Hochzeit seines Freundes, um eine Rede zu halten. Auch Roxanne taucht unverhofft auf und es funkt zwischen den beiden sofort wieder. Als sie sich in eine Abstellkammer zurückziehen wollen, ist plötzlich Union-Boss Tom Brennan (J.K. Simmons) zugegen und hat einen neuen Auftrag für sie, der die beiden nach Marrakesch führen wird. Aber zunächst dürfen sie noch einen dreitägigen Urlaub genießen. Hier wird also für einen möglichen zweiten Teil vorgebaut.