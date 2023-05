Bei "The Voice of Germany" haben es Rapperinnen und Rapper traditionell schwer. Mit ihrem Sprechgesang können sie sich kaum gegen die Singstimmen durchsetzen. Bisher hat noch kein Hip-Hopper eine Staffel gewinnen können.

Nun bringt ProSieben/Sat.1 einen Ableger von "The Voice" an den Start, der sich exklusiv an Rapper richtet. "The Voice Rap" soll laut der Sendergruppe im zweiten Halbjahr 2023 kommen und parallel zur Ausstrahlung der Muttersendung laufen.