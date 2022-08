"American Horror Story" Staffel 11: Alles, was wir darüber wissen

Wer kehrt in Staffel 11 von "AHS" zurück?

Wie zu erwarten hält sich FX auch bezüglich des Casts von Staffel 11 noch sehr bedeckt. Zu den regelmäßig wiederkehrenden SchauspielerInnen gehören Evan Peters, Frances Conroy, Emma Roberts, Billie Lourd, Finn Wittrock, Cody Fern, Lily Rabe und seit geraumer Zeit auch Leslie Grossman. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass wir einige von ihnen wiedersehen werden.

Wir dürfen uns sicher sein, dass Murphy und Falchuk zudem erneut die eine oder andere Casting-Bombe platzen lassen – wie zuletzt in Season 10, in der Macaulay Culkin erstmals seit Jahren wieder in einer größeren Produktion zu sehen war.