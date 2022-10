Es war eine kleine Bombe, die am Wochenende in der Popkultur- und Nerd-Kultur geplatzt ist: Henry Cavill hat sein Schwert als Geralt von Riva in der erfolgreichen Fantasy-Netflix-Serie "The Witcher" für immer niedergelegt und die Verantwortung, gegen die unterschiedlichsten Höllen-Kreaturen anzukämpfen, an Liam Hemsworth übergeben.