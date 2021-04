"The Witcher"-Star Henry Cavill ist vergeben

Wer ist Natalie Viscuso?

Natalie Viscuso ist Vizepräsidentin von Legendary Entertainment. Die Produktionsfirma produzierte unter anderem den Netflix-Film "Enola Holmes", in dem Cavill die Rolle des Sherlock Holmes verkörperte, sowie den Blockbuster "Man of Steel", in dem er als Superman zu sehen war. Vermutlich lernten sich die beiden also beruflich kennen.