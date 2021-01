Karen Gillan kehrt in "Thor: Love and Thunder" als Nebula zurück

Darstellerin Karen Gillan hat nun Fan-Theorien bestätigt, die besagten, dass sie als Nebula im nächsten "Thor"-Abenteuer zurückkehren könnte. Der in den "Guardians of the Galaxy"-Filmen eingeführte Charakter Nebula ist die Schwester von Gamora (Zoe Saldana). Sie war eines von Thanos' Ziehkindern, bevor sie sich in "Avengers: Endgame" gegen den größenwahnsinnigen Schurken stellte, der bereits ihre Schwester getötet hatte.

Die 33-jährige hat kürzlich via Social Media bekanntgegeben, in Sidney angekommen zu sein und auch ein Foto veröffentlicht.