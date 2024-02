Wie sieht die Zukunft von Raquel und Ares aus?

Weil eine Abschlusszene in einem Krankenhauszimmer – trotz vollkommener (High-Speed-)Genesung des Patienten – doch zu deprimierend wäre, gibt's am Ende des Films noch einen Zeitsprung von ein paar Monaten. Am 23. April ist es endlich soweit und Raquel veröffentlicht ihr Buch. Bei der Präsentation sehen sich alle wieder, auch Gregory ist da.

Raquel meint auf die Frage eines Fans, dass sie keine Fortsetzung plane (will uns Netflix damit etwa etwas verklickern?!), weil sie nicht mehr versuche, Liebe zu verstehen, sondern sie nun erleben möchte. Schluchz. Seufz. Wie schön! Um die Märchenwelt zu perfektionieren, versöhnt sich Raquel sogar mit Anna. So ein Fast-Mord ist doch kein Grund, ewig sauer zu sein! Nach der Präsentation hinterlässt Raquel ein Buchexemplar an Yoshis Unfallstelle.

Anscheinend lieben die Macher:innen von "Through My Window" Zeitsprünge, denn ganz zum Schluss (jetzt aber wirklich!) dürfen wir noch kurz miterleben, wie das Leben von Raquel und Ares fünf Jahre später aussieht. Die beiden sind nach wie vor zusammen und wohnen in einer romantischen Altbauwohnung im Herzen Barcelonas. Raquel und Ares sind nun also erwachsen – und haben gelernt: Es lohnt sich, um die große Liebe zu kämpfen und niemals aufzugeben!