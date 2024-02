Das war's aber noch nicht: Weil Charlise mit dem unwiderstehlichen Zyair ebenso eine Affäre hatte (deshalb Zyairs Gemälde von ihr in seiner Wohnung), will sich Ray inklusive der gesamten Familie an dem berühmten Künstler rächen. Also schieben sie ihm, was man halt in so einer Situation so macht, einen Mord in die Schuhe. Das wiederum hat den Voteil, dass Ray auch politisch davon profitiert, da die städtische Verbrechensbekämpfung sein Fokus in der Bürgermeisterwahl ist.

Man kennt es von anderen Filmen und Serien zur Genüge: Derjenige, der dem Verbrechen Einhalt gebieten möchte, ist selbst dafür verantwortlich, um am Ende als großer Retter in der Not strahlen zu können.

Meas Ehemann Kal macht höchstwahrscheinlich deshalb gemeinsame Sache mit Bruderherz und Monstermama, weil er eifersüchtig auf Zyair ist, vermutet er doch von Beginn an eine Affäre zwischen ihm und Mea. Als diese tatsächlich ans Licht gerät, dürfte er endgültig auf der Seite seiner Familie gewechselt sein – obwohl nicht ganz klar ist, ab wann Kal in die Intrige von Ray und Azalia eingeweiht ist (zugegeben: vielleicht hat hier der Autor dieser Zeilen auch schlicht etwas übersehen). Agesehen davon: Family always comes first!