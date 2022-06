"Thunderbolts": MCU plant "Suicide Squad"-Gegenstück

Mögliche Thunderbolts-KandidatInnen

Aus welchen Figuren könnten sich die "Thunderbolts" zusammensetzen? Da es noch keinerlei Infos zur Besetzungsliste gibt, bleiben die folgenden Überlegungen reine Spekulation, haben aber dennoch einige gute Argumente für sich, da man sich zumindest an den Comics orientieren kann. Für die Gruppe der geläuterten SchurkInnen würde sich etwa Daniel Brühl als Baron Zemo anbieten. Erst im Vorjahr sorgte der deutsche Star durch seine Rückkehr in dieser Rolle für Furore und trug dadurch wesentlich zum Erfolg der Marvel-Serie "The Falcon and The Winter Soldier" bei.

Auch Charaktere wie Ghost, Punisher, Elektra, Ghost Rider, Luke Cage oder Taskmaster bieten sich als mögliche KandidatInnen an. Immerhin gab Hannah John-Kamen, welche die Schurkin Ghost in "Ant-Man and the Wasp" spielte, in einem "Screen Rant"-Interview bereits 2018 bekannt, dass sie gerne ihre Rolle für einen Thunderbolts-Film wieder aufnehmen würde.

Und eine weitere Marvel-Figur dürfen wir ebenfalls nicht vergessen: obwohl Hawkeye längst zu den Guten gehört, war er einst ebenfalls ein Thunderbolts-Mitglied. Wir würden uns auf jeden Fall wünschen, Jeremy Renner in seiner Paraderolle bald wieder auf der großen Leinwand erleben zu dürfen.

Sogar Deadpool könnte sich zu dem gefährlichen Haufen hinzugesellen, da Ryan Reynolds ab "Deadpool 3" ja offiziell Mitglied des MCU sein wird.

Einen möglichen Start-Termin gibt es noch nicht, doch wir halten euch über die weiteren Entwicklungen des "Thunderbolts"-Projekts selbstverständlich auf dem Laufenden.