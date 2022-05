MCU: 4 Gründe, wieso Marvel-Filme schlechter sind, als du denkst

Alles fing mit Scorsese an

MCU ist für die Generation Z das neue Star Wars. Die neuen Sagen, Mythen, Fabeln. Das ist okay so, HeldInnen erzählen schließlich stets von zeitlosen Themen wie Mut, Freundschaft, Vertrauen, Liebe, Selbstfindung und Familie – egal ob sie im All herumkurven, mit dem Laserschwert herumfucheln oder im Olymp Fehden austragen.

Trotzdem werden immer wieder und vor allem in letzter Zeit kritische Stimmen gegenüber dem MCU laut. Gefühlt angefangen hat der Marvel-Diss mit Regisseur Martin Scorsese, der 2019 öffentlich in einem Interview mit "Variety" zu Protokoll gab, dass MCU-Filme "keine Kinofilme" seien. "Ehrlich gesagt, am ehesten kommen mir Themenparks in den Sinn, so gut sie auch sind, mit SchauspielerInnen, die unter den gegebenen Umständen ihr Bestes geben", so der Star-Regisseur. "Es ist nicht jene Art von Kino, das versucht, einem emotionale, psychologische Erfahrungen zu vermitteln.“