Nicht zu vergessen: In den Comics hat sich Moon Knight den Avengers bereits immer mal wieder angeschlossen, um die Welt zu retten. Der Schritt zur Leinwand ist da nur ein kleiner ...

Was sagen die "Moon Knight"-MacherInnen dazu? Chef-Autor Jeremy Slater zeigt sich gegenüber "Total Film" positiv gestimmt, verweist aber einmal mehr auf Feige: "Weil Kevin [Feige] jener Kerl ist, der über all diese Dinge entscheidet. Wenn es nach mir ginge, wäre er Teil der Avengers. Es liegt absolut nicht an mir, aber ich denke, das ist das Ziel!"

"Moon Knight" ist aktuell auf Disney+ zu sehen. Hier geht's direkt zur Serie!