"Thunderbolts*": Was bedeutet das Sternchen im Titel?

Seit Monaten haben wir uns gefragt: Was verbirgt sich wohl hinter dem seltsamen hochgestellten Sternchen, das den Titel des neuen MCU-Spektakels "Thunderbolts*" ziert? Die Frage kann nun endlich beantwortet werden und das wollen wir in diesem Artikel auch hinreichend tun. Dass dabei massive Spoiler unvermeidlich sind, sollte allen klar sein – wer sich also die Vorfreude auf den Film nicht verderben lassen will, darf ab sofort nicht weiterlesen. Alle anderen sind herzlich eingeladen, einen Blick hinter den Stern zu werfen.

Die Thunderbolts erhalten eine neuen Namen Die mit allen Wassern gewaschene Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) hatte ja zunächst versucht, die künftigen Thunderbolts gegeneinander auszuspielen, damit sie sich gegenseitig eliminieren. Jeder von ihnen hat für die CIA-Chefin Auftragsmorde ausgeführt, und die skrupellose Frau wollte ihre Spuren verwischen. Dieser Plan ist aber nach hinten losgegangen und die Truppe hat als Thunderbolts gemeinsame Sache gemacht. Sobald dann der geheimnisvolle Bob zum Superhelden Sentry wurde, der seine dunkle Seite namens Void nicht unter Kontrolle hat, ging es für die Thunderbolts darum, New York und seine Bewohner vor der Auslöschung zu bewahren, denn die ganze Stadt drohte von den dunklen Schatten aufgesogen zu werden. Bei dieser Mission retteten die bisherigen Antihelden und -heldinnen Menschenleben und ernteten öffentliche Anerkennung. Das gab der beobachtenden Contessa zu denken und als die Mission ein erfolgreiches Ende gefunden hatte, zog sie ihre Konsequenten. Durch einen Trick brachte sie die erbosten Thunderbolts dazu, ihr hinter eine Abdeckplane zu folgen, wo sich alle vor einer Schar von Journalisten wiederfanden. Die Contessa gab eine Pressekonferenz, bei der sie die Thunderbolts als New Avengers vorstellte. So erklärt sich also das Titel-Sternchen als Platzhalter, der den offiziellen Titel "New Avengers" ersetzt.

Wer sind die New Avengers? Ab sofort gelten also Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour), Ex-Winter Soldier Bucky Barnes (Sebastian Stan), Ava Starr aka. Ghost (Hannah John-Kamen) sowie der frühere Ersatz-Captain-America John Walker (Wyatt Russell) und Bob aka. Sentry (Lewis Pullman) als New Avengers. Eigentlich hätten wir ja auch damit gerechnet, dass noch Antonia Dreykov aka. Taskmaster (Olga Kurylenko) mit hinzukommt, doch diese Figur wurde gleich im Anfangskampf durch Ghost getötet. Wie man dann in der Post-Credit-Szene sieht, haben sich die New Avengers im New Yorker Avengers-Tower eingerichtet, können aber nicht überall auf Anerkennung zählen – so will etwa der frühere Falcon und jetzige Captain America Sam Wilson nichts von der Truppe wissen. Jedenfalls dürfen wir damit rechnen, dass sie im 2026 bevorstehenden "Avengers 5: Doomsday" eine wichtige Rolle spielen werden. "Thunderbolts*" ist derzeit in unseren Kinos zu sehen. Hier geht's zu den Spielzeiten!