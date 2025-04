Nach all den Jahren, in denen wir mit neuen Marvel-Filmen versorgt wurden, kann man durchaus leicht den Überblick verlieren. Daher wollen wir euch zum aktuellen "Thunderbolts*" ein Who-is-Who der Figuren liefern. Welche (Anti)Helden gehören zu der wilden Truppe und woher kennt man sie von früher?

Yelena Belova (Florence Pugh) Sie wurde einst gemeinsam mit Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) im Red Room zur Black Widow ausgebildet und eignet sich daher zur kaltblütigen Auftragskillerin. Nach dem Tod ihrer Adotivschwester Natasha ist sie aber in eine Sinnkrise geschlittert. In der Hoffnung, dass eine neue Mission ihrem Leben endlich wieder festen Halt eine neue Richtung geben wird, nimmt Yelena Belova in "Thunderbolts*" einen Auftrag ihrer Arbeitgeberin Valentina Allegra De Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) an. Doch dann findet sie heraus, dass alles ganz anders als erwartet kommt.

Alexei Shostakov / Red Guardian (David Harbour) Seit den Ereignissen von "Black Widow" will Alexei Shostakov unbedingt wieder in Aktion treten und an seine glorreichen Tage als russischer Superheld Red Guardian anschließen. Als er erfährt, dass seine Tochter Yelena auf der Abschussliste steht, ergreift er die Gelegenheit, sie zu retten. Doch auf seiner fehlgeleiteten Suche nach Bewunderung wird er unerwartet erfahren, was es wirklich bedeutet, ein Held zu sein.

Bucky Barnes aka. Winter Soldier (Sebastian Stan) In einer Welt ohne die Avengers hat Captain Americas früherer Sidekick Bucky Barnes, der später als willenlose Killermaschine Winter Soldier von den Russen eingesetzt wurde, einen anderen Weg gefunden, für das Gute zu kämpfen: Als Abgeordneter von Brooklyn. Als Bucky jedoch von Valentina Allegra De Fontaines hochgefährlichen Plänen erfährt, weiß er, dass er nicht auf die Regierung warten kann, um sie aufzuhalten. Um der neuen Bedrohung entgegenstehen zu können, wird Bucky gezwungen, wieder in Aktion zu treten. Dabei entdeckt er, was es wirklich bedeutet, ein Anführer zu sein.

Ava Starr aka. Ghost (Hannah John-Kamen) Da sie ihre Kräfte seit ihrem ersten Auftritt in "Ant-Man and the Wasp" inzwischen kontrollieren kann, hat die ausgestoßene Ava Starr ein neues Leben gefunden und arbeitet als Auftragskillerin für Valentina Allegra De Fontaine. All das ändert sich, als Ava von ihrer Arbeitgeberin verraten wird. Um zu überleben, muss sie einen Waffenstillstand mit den anderen Ausgestoßenen schließen und lernen, was es bedeutet, Teil eines Teams zu sein.

John Walker (Wyatt Russell) Nachdem er seinen zeitweiligen Titel als "Captain America" verloren hat, wie in der Miniserie "The Falcon and the Winter Soldier" auf Disney+ erzählt wurde, beginnt für John Walker mit einer Anstellung bei Valentina Allegra De Fontaine ein neues Leben – bis sich eine verdeckte Mission in etwas sehr Unheilvolles verwandelt. Walker muss sich den Sünden seiner Vergangenheit stellen und sich mit seinen Mitverurteilten zusammentun, um endlich Erlösung zu finden.

Antonia Dreykov aka. Taskmaster (Olga Krylenko) Nachdem die Tochter von Bösewicht Dreykov in "Black Widow"aus den Fängen des "Roten Raums" befreit wurde, hat Antonia Dreykov ein neues Leben im Dienst von Valentina Allegra De Fontaine begonnen. Als eine Routine-Mission schief geht, muss Taskmaster alle Fähigkeiten und Waffen in ihrem Arsenal einsetzen, um der Falle zu entgehen.

Bob (Lewis Pullman) Der scheinbar gewöhnliche, aber geheimnisvolle Robert Reynolds gerät in Valentinas Kreuzfeuer und muss sich der Gruppe der zwielichtigen Attentäter anschließen, um sich in Sicherheit zu bringen. Doch insgeheim besitzt Bob ganz besondere Kräfte, die nur darauf warten, ans Tageslicht zu treten. "Thunderbolts*" ist derzeit in unseren Kinos zu sehen. Hier geht's zu den Spielzeiten!