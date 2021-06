"tick, tick…BOOM!"-Trailer: Andrew Garfield als Netflix-Musical-Star

Garfields Uhr tickt

In der Netflix-Version hat Andrew Garfield die Rolle des Jon übernommen, der sich 1990 mit einem Gelegenheits-Job in New York über Wasser hält, doch eigentlich an einem großen Musical arbeitet. Er findet sich an einem entscheidenden Punkt seines Lebens und muss sich zur ständig in seinem Kopf tickenden Uhr die Frage stellen: Wie nutzen wir die uns bleibende Zeit am besten?

Neben Garfield sind auch noch Alexandra Shipp ("Straight Outta Compton"), Robin de Jesús ( "The Boys in the Band"), Joshua Henry ( "Sex and the City – Der Film"), Vanessa Hudgens ("High School Musical 3") und Bradely Whitford ("Get Out") als Stephen Sondheim zu sehen.

"tick, tick…BOOM!" wird im Herbst auf Netflix starten.