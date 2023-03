Hintergründe zu "Tiny Beautiful Things"

Die achtteilige Miniserie (eine Episode dauert rund 30 Minuten) basiert auf dem gleichnamigen Bestseller der Autorin Cheryl Strayed, die darin über ihre Zeit als Autorin einer Ratgeberkolumnen schreibt. Neben Hahn sind Tanzyn Crawford, Sarah Pidgeon und Quentin Blair zu sehen.

Auch hinter der Kamera lassen sich prominente Namen finden: "Tiny Beautiful Things" wird von Reese Witherspoon und Laura Dern produziert. Witherspoons Produktionsfirma "Hello Sunshine" zeichnete sich bereits für Serien-Highlights wie "Big Little Lies" und "Little Fires Everywhere" verantwortlich. Klingt nach einem guten Omen ...