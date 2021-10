"WandaVision"-Spin-off-Serie zu Agatha Harkness kommt bei Disney+

Ohrwurm

Die Hexe hatte in der MCU-Serie mit "Agatha All Along" vor allem einen Theme-Song zu bieten, der ins Ohr geht. Womöglich wird sie in der eigenen Serie nun auch noch zum Musical-Star, was ja bei einer Disney-Produktion gar nicht so abwegig klingt.

Ein Erscheinungs-Termin für das Agatha-Spin-off ist noch nicht bekannt und wir müssen uns vermutlich bis 2023 gedulden.