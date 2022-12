"Treason": Trailer zum Netflix-Thriller mit Charlie Cox

Worum geht's in "Treason"?

Als die Vergangenheit den neu ernannten Leiter des MI6 (Charlie Cox) einholt, und zwar in Form eines russischen Spions, mit dem er eine komplizierte Vergangenheit teilt, ist er gezwungen, alles und jeden in seinem Leben in Frage zu stellen. Geheimnisse, Lügen und diplomatische Beziehungen werden ans Licht kommen.

Die Miniserie stammt von einem der Drehbuchautoren von "Bridge of Spies", Matt Charman, womit klar sein dürfte, wie düster und spannend die Inszenierung des Thrillers wird. Die Zusammenarbeit von Netflix, Charlie Cox und Matt Charman verspricht ein großartiges Weihnachtsgeschenk zu werden.