Es ist schon wieder fast 20 Jahre her, seit Ben Affleck in sein rotes "Daredevil"-Kostüm geschlüpft ist, um als maskierter Marvel-Held in den Straßen von New York gegen das Verbrechen zu kämpfen. Wirklicher Erfolg war ihm in dieser Rolle jedoch nicht bescheiden, was man deutlich daran erkennt, dass es niemals zu einer Fortsetzung gekommen ist.