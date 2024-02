Staffel 4 ist erfolgreichste Staffel

Auch wenn Nic Pizzolatto "True Detective" ins Leben gerufen hat, stammt die erfolgreichste Season ausgerechnet nicht von ihm. Er war "nur" bei den ersten drei Staffeln Showrunner, jedoch konnte die Schöpfung von Issa López, seiner Nachfolgerin, die besten Zahlen einfahren.

Wie "The Hollywood Reporter" meldet, gab es dank HBO Max in den USA durchschnittlich 12,7 Mio. Sichtungen pro Folge. Damit ist "Night Country" sogar erfolgreicher als HBO-Hits wie "The White Lotus" und "Succession", kommt jedoch nicht an den Erfolg von "The Last of Us" und "House of the Dragon" ran.